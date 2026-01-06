7 Tipps, die Abwechslung in unser Leben bringen

Der Wecker klingelt. Ihr steht auf, fahrt zur Arbeit, dann zum Sport und bevor ihr darüber nachdenken könnt, liegt ihr bereits wieder erschöpft unter der Bettdecke. Und das geht dann Tag für Tag, Woche für Woche so weiter. Klingt total öde, ist bei den meisten von uns aber längst Alltag geworden. Wo bleibt die Spontanität, die Action und die Freude darüber, Neues auszuprobieren? Die holen wir uns jetzt wieder zurück! Anschnallen, wir schleudern uns jetzt raus aus dem Trott und rein in ein abwechslungsreiches Leben.