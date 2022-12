So geht man mit Einsamkeit an Weihnachten um

Gerade an Weihnachten fühlen sich viele Menschen einsam. Woran liegt das?

Dr. Hanne Horvath: Laut einer Umfrage verbringen jährlich etwa 2,4 Millionen Deutsche Weihnachten alleine. Sind all diese Menschen auch einsam? Nein, denn Einsamkeit ist nicht mit Alleinsein gleichzusetzen, sondern ein subjektives Erleben, welches unangenehm und häufig schmerzhaft ist. Das heisst, einige Menschen fühlen sich seltener einsam als andere und auch innerhalb des eigenen Lebens fühlen wir uns in manchen Lebensphasen einsamer als in anderen. An Weihnachten kann dieses Gefühl der Einsamkeit phasenweise aufkommen oder die bisherige Einsamkeit noch einmal verstärken.