Das sagt eure Hausnummer über euer Leben aus

Energiezahl 2

In einem Haus mit der Energiezahl 2 wird der Zusammenhalt zwischen den Bewohnern gestärkt. So entstehen in den vier Wänden stabile, glückliche Partnerschaften. Es liegt viel Mitgefühl in der Luft und man ist füreinander da. Wenn ihr in einem 2er-Haus wohnt, ist es wichtig, sich auch genug um sich selbst zu kümmern.