Das sind die humorvollsten Sternzeichen

Wassermann

Wer zwischen dem 21. Januar und 19. Februar zur Welt gekommen ist, der lacht viel und gern. Wassermanngeborene nehmen nichts zu ernst, besonders nicht sich selbst. Diese lockere Sicht aufs Leben kommt gut an. Weil dieses Sternzeichen ausserdem eine erfinderische Ader hat, weiss es in jeder noch so unerwarteten Situationen mit einem witzigen Spruch zu landen. Schenkelklopfer und lautes Lachen sind damit vorprogrammiert.