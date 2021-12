Der Neumond beeinflusst vor allem diese Sternzeichen

Stier

Der letzte Vollmond (19.11.) in diesem Zeichen hat so einiges in Bewegung gebracht – das Ereignis war ein Energie-Booster, das neue Erkenntnisse lieferte, die den Stieren gerade auf dem Herzen lagen. Man befindet sich also vermutlich immer noch in der Integrationsphase. Und wie gesagt: Jetzt steht mit dem Neumond ein weiterer Neuanfang bevor. Und das macht es für das Sternzeichen kompliziert.