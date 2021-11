Wieviel Geld brauche ich, um meinen Job zu kündigen?

Wir, die Arbeitslosen. Eines noch, bevor wir ins Blaue künden. Nämlich was genau heisst dieses Blaue? Was bedeutet es für uns? «Das ist, wie auch die Frage nach der finanziellen Absicherung, sehr individuell», sagt Glenck. «Mit der Kündigung sind nicht alle Herausforderungen sofort gelöst. Es kommen weitere. Andere. Es kann eine Leere entstehen. Daher sollte man sich vorher überlegen, was kann man mit der Zeit danach anfangen? Natürlich muss man nicht alles durchplanen, aber man kann sich überlegen, wo will ich hin? Will ich etwas neues lernen? Reisen? Das Glück liegt da, wo wir es aus freier Entscheidung finden. Viel Erfolg.