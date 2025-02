Manchen Personen fällt der Erfolg ständig einfach so in den Schoss. Das Ergebnis von einer nie endenden Glückssträhne? Oder steckt doch mehr dahinter?

Laut einer Erhebung von «The UK Domain» liegt unser Erfolg in den Sternen: Denn wie sich zeigt, sind gewisse Sternzeichen eindeutig erfolgreicher als andere. Dafür wurden die Sternzeichen von 100 Geschäftsführern der 100 erfolgreichsten Unternehmen von England und den USA ausgewertet. Einer hat dabei alle abgehängt und macht das Rennen: Der Steinbock ist mit Abstand das am meisten von Erfolg gezeichnete Sternzeichen.