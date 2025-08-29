Diese 5 Edelsteine wenden die negative Energien ab

Sie sind ein hübsches, kleines Dekoelement und gleichzeitig sollen sie unserer Seele einen positiven Tritt in den Hintern verpassen. Edelsteine liegen deshalb auf Fensterbanken rum, sind irgendwo als kraftvoller Begleiter in der Handtasche verstaut oder ruhen ganz klassisch auf dem Nachttisch. Und dort sollen ihre Kräfte uns vo ungewollten schlechten Vibes beschützen. Oder einfach daran erinnern, tagsüber immer mal wieder den inneren Optimisten zu wecken und positiv zu denken. Ganz unabhängig davon, ob man an ihre Kräfte glaubt oder nicht. Wir haben euch deshalb mal die Top 5 Kämpfer gegen negative Energie rausgepickt.
Rubin
Wir starten gleich mit einem der wohl beliebtesten und bekanntesten Steine: dem Rubin. Er gilt als feurig, leidenschaftlich und verbindet Passion mit Kraft. Mit gutem Selbstbewusstsein und viel Hingabe für das, was ihr liebt, werdet ihr somit negative Energien los.
Amethyst
Ihr braucht emotionalen Schutz? Dann seid ihr mit dem Amethyst gut bedient. Neben dem Bett oder nah am Körper an einer Kette wirken seine Kräfte beruhigend auf euch und ersetzen Pessimismus durch Optimismus.
Bernstein
Auf den Bernstein ist immer Verlass: Wie die Sonne begleitet er euch in jeder Phase des Lebens und spendet Wärme. Seht ihn als persönlichen Bodyguard, der euch vor euren Ängsten schützt. Und: Er soll euch Lebensfreude und eine attraktive Ausstrahlung schenken.
Blauer Calcit
Der blaue Calcit verleiht eurem inneren mehr Stabilität und wirkt beruhigend. Er hält eure Ängste in Schach und steigert das Selbstbewusstsein – da verschwinden schlechte Vibes im Nu.
Schwarzer Turmalin
Als Blockierer von negativer Energie könnte der schwarze Turmalin nicht mächtiger sein. Er gilt als einer der kräftigsten Schutzsteine für unseren Körper und unsere Seele. Wünsche und Lebensziele sollen mit ihm in Erfüllung gehen, soweit man sein Selbstwertgefühl unter Kontrolle hat.