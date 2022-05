Diese Sternzeichen weinen am häufigsten

Krebs

Kein anderes Sternzeichen empfindet so starke Gefühle wie der Krebs. Oftmals werden sie von Emotionen überwältigt und können gar nicht so recht darauf reagieren. Wer zwischen dem 22. Juni und 22. Juli seinen Geburtstag feiert, der ist sehr sensibel, aber auch sentimental und manchmal launisch, was ihn von herzhaftem Lachen zu Heulanfällen springen lässt. Doch Krebsgeborene haben einen sehr weichen Kern, der ihnen einen einfühlsamen, fürsorglichen und hilfsbereiten Charakter verleiht. Für andere sind sie immer da und bieten immer eine Schulter zum Ausheulen, auch wenn sie dann ab und an mitheulen.