Diese Sternzeichen werden mit jedem Lebensjahr schöner

Waage (24.9. bis 23.10.)

Waagen lieben alles, was mit Luxus und Stil zu tun hat: Sie sind geborenen Fashonistas! So legen Menschen, die zwischen 24. September und 23. Oktober geboren wurden, auch im hohen Alter noch Wert auf einen stilvollen Auftritt und strahlen so jede Menge Selbstbewusstsein und Schönheit aus.