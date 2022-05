Dieses Hochzeitskleid passt zu eurem Sternzeichen

Zwilling (21.5. bis 21.6.)

Ein Zwilling braucht Abwechslung und alles, was gerade neu ist. So ist es keine Überraschung, dass das stilbewusste Luftzeichen die neusten Trends in Sachen Brautmode stets verfolgt. Dieses Jahr besonders gefragt: Eleganz in Form von Jumpsuit statt Brautkleid. Eine willkommene Abwechslung für die spontane Zwillings-Braut.