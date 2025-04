Einblick in die Welt eines diagnostizierten Narzissten

Hilfe für Opfer von Narzissmus

Menschen können in der Paarbeziehung, in Freundschaften, in der Familie oder im Arbeitsumfeld unter Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung leiden. Der Verein für Betroffene von Narzissmus und Mobbing ist eine Anlaufstelle für Opfer. Neben Selbsthilfegruppen bietet der Verein auch Bildungsveranstaltungen an. Am 25. Oktober 2025 findet in Muhen AG ein Narzissmuskongress statt, an dem auch Privatpersonen teilnehmen können. Weitere Informationen unter: «Man sieht nur, was man weiss – Betroffenen von narzisstischem Missbrauch wirksam helfen». Auch Akutberatung und kurzfristige Erste Hilfe bietet der Verein an. Ein massgeschneidertes Coaching kann gebucht werden. Mitgründerin Esther Balthasar empfiehlt Opfern, bei häuslicher Gewalt mit lokalen Opferberatungsstellen in Kontakt zu treten.