Schade – ist es dennoch. Hätte Khloé damit doch ein Zeichen setzen können. Body positiv sein können. Einmal nicht glattpoliert wie ein charakterloser Avatar, sondern wie ein Mensch. So zum Thema Selbstakzeptanz wäre das ein richtig gutes Statement gewesen. Doch so sind sie einfach nicht. Die Kardashians. Sie zeigen aktuell bei der letzten Staffel (Nummer 20) von «Keeping up with the Kardashians» ihre voll durchkuratierte «Realität», modellieren ihre Bilder für Instagram mit Photoshop und sich selbst mit Sport und Schönheitsoperationen.