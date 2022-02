Ein Gesicht «like a virgin»

Mit der Caption «Tryin to Make a Movie…………….It’s Really Hard!🎬🎥🥊🖤 Wouldn’t Have it Any Other Way!» veröffentlicht Madonna die Bilder mit ihrem Babyface und berichtet von ihrem neuen Film. Doch die Fans sind nicht wirklich an ihrem neuen Projekt interessiert, sondern eher schockiert und genervt von den übertriebenen Photoshop- und Instagramfiltern. «Du bist eine Ikone, du brauchst keine Photoshop-Retusche», kommentiert ein Fan auf Instagram.