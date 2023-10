In diesem Alter sind wir am glücklichsten

Während uns nach dem feuchtfröhlichen Dinner-Abend mit Freundinnen am nächsten Morgen die Sonne ins Gesicht scheint, spüren wir schon die Kopfschmerzen – und möchten eigentlich direkt anfangen, in unser Kissen zu weinen. Dabei waren wir um 23 Uhr zu Hause. Der Rücken tut weh, alles dreht sich – äh sorry, können wir vielleicht noch einmal ein paar Jahre jünger sein und das Leben von vorn starten? Forscher*innen der University of California haben herausgefunden, dass dieser Wunsch absolut unnötig ist. Denn auch wenn die Sache mit dem Kater und dem Rücken im Alter nicht unbedingt besser wird: Wir werden glücklicher!