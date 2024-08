Ist man zusammen wirklich weniger allein?

«Einsamkeit hat viele Namen», jammerte Schlagerjunge Christian Anders 1974 schmachtend. 30 Jahre später dudelte ein verzerrtes «Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody for my own» aus allen Radios. Nach dem Welthit von Akon bastelte die deutsche Band Polarkreis 18 im Jahre 2008 quasi ein ganzes Lied um die menschliche Leere: Wochenlang hatte man den monotonen Refrain «Allein, allein! Allein, allein!» im Ohr. In grossen Liedern geht es meist um die Liebe und den Kummer, der sich daraus ergibt. Dann fühlt sich der Künstler allein, weil der Lover weg ist. Das Herz schmerzt. Und das versteht jeder. Jeder fühlt mit. Aber manchmal schmerzt das Herz, obwohl alle da sind und gar niemand gegangen ist. Die Familie ruft an, meistens hat jemand Zeit, einen Kaffee trinken zu gehen, man schläft neben jemandem ein, täglich sliden Leute in die DMs. Und trotzdem. Irgendetwas lähmt. Irgendetwas fehlt.