Analog oder digital?

Im Analogen werden alle unsere Sinne angesprochen. Ich will etwas anfassen, riechen, schmecken. Digital wird meine Neugier prompt befriedigt. Ich kann mit einem Klick auf Informationen, Filme, Musik zugreifen. Was ich liebe. Zum Leben gehört aber auch das Aushalten von Wartezeiten, Langeweile und Ungewissheit. Ich verbringe gern mehr Zeit im Analogen als im Digitalen. Lesend sowieso. Irgendwer sagte mal: «Comparing print and digital is like comparing a real kiss with a virtual one. We all know which is best.»