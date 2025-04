Können Narzissten lieben, Herr Walter?

Können Narzissten lieben?

Ich denke schon, aber ihre Liebe ist an Bedingungen geknüpft. Zum Beispiel dient eine Partnerin oft als Quelle für die Bewunderung, die sie so dringend brauchen. Wenn diese bröckelt, schwindet nicht nur das Interesse an der Beziehung, sondern auch an der Partnerin selbst. Wir beobachten oft, dass Narzissten ihre Kinder vergöttern. Sie sehen diese typischerweise als eine Erweiterung von sich selbst, als etwas, das sie geschaffen haben. Kindererziehung ist in diesem Fall, das Kind nach den eigenen Vorstellungen zu formen und ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend auszurichten.