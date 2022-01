Aufräumen – digital Age

Müssen wir die verflossene Liebe von Instagram löschen?

Manche lassen alles, was im Instagram-Feed noch an den oder die Ex erinnert, verschwinden (siehe Jennifer Lopez, siehe Michelle Hunziker). Manche lassen die Pärchen-Selfies und Bilder von gemeinsamen Ferien da – als Erinnerung an andere, schöne Zeiten. Was macht man denn nun am besten nach einer Trennung mit den ganzen Bildern mit dem Hashtag «Wir»? Löschen, archivieren oder behalten?