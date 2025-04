Nur eine Krise oder kurz vor der Trennung?

Also an der Beziehung, aber auch an sich selbst arbeiten. Was dürfen Paare von einer Beratung erwarten und was nicht?

Nicht erwarten sollte man, dass die Beratungsperson als Schiedsrichter fungiert oder ausschliesslich dazu verhilft, den anderen zu verändern. In einer Paarberatung profitiert das Paar vom Know-how der begleitenden Fachperson, von ihrer Verschwiegenheit sowie einer offenen und neutralen Haltung dem Paar gegenüber. Das Tempo der Beratung bestimmt das Paar selbst. Es kann darauf vertrauen, dass wir Therapeuten auch schwierige Situationen begleiten und aushalten können. Der fachliche Blick von aussen hilft, Beziehungsmuster und persönliche Prägungen zu erkennen.