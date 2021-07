Schlechtes Gewissen – woher kommts?

Da lehnt man die Bruncheinladung der Nachbarin ab. Vergisst den Geburtstag vom Götti. Oder verschweigt der besten Freundin, dass man deren Verlobten einen Tag vor der Hochzeitszeremonie angeschnauzt hat, es sei verrückt zu heiraten – so wie Miranda (Cynthia Nixon) im Film «Sex and the City». Was anschliessend folgt? Kalte Füsse, keine Hochzeit und ein schlechtes Gewissen. Auch bei Mr. Big (Chris Noth). Aber warum schimpft die innere Stimme und bestraft mit Schuldgefühlen?



Vereinfacht ausgedrückt fälle der Kopf das Urteil, etwas falsch gemacht zu haben, erklärt Psychotherapeutin Nadia Kohler. Diese Einschätzung wird aufgrund vergleichbarer Erfahrungen gemacht, die mit moralischer oder sozialer Bestrafung in Verbindung stehen.



«Geschriebene und ungeschriebene Regeln bestimmen, wie wir uns miteinander und gegeneinander verhalten. Im Laufe unseres Lebens verinnerlichen wir diese Regeln in einem bestimmten Ineinander von Beziehungserfahrungen.», sagt Kohler. Diese Verinnerlichung ist ein komplexer Prozess. Introjektion nennt sich der Fachbegriff.