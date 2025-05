Sind Langzeitsingles Versager?

Was raten Sie frisch Getrennten, die aus einer langen Beziehung kommen und Panik vor der Zukunft als Single haben?

Diese Panik ist normal. Wenn etwas zu Ende geht, das lange Halt gegeben hat, fühlt sich die Zukunft leer und sehr beängstigend an. Deshalb erst mal: atmen. Trauern. Die Gefühle annehmen, ohne sich von ihnen verschlingen zu lassen. Und dann nicht gleich die grosse Lebensvision erwarten, sondern kleine Schritte gehen: Was brauche ich heute, damit es mir besser geht? Was habe ich früher getan, was mir Freude bereitet hat? Was oder wen habe ich vielleicht aufgegeben und könnte ich wieder aufleben lassen? Nach und nach entstehen Antworten auf die Frage: Wer bin ich jenseits des «Wir»? Das ist ein wunderbarer Prozess.