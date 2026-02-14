So machen wir den 14. Februar zum perfekten Nicht-Valentinstag

10.00 Uhr: Frühstück – mit wem auch immer ihr mögt

Es ist egal, ob ihre eure beste Freundin, die Lieblingskollegin, die Freund*in oder euren Hund ausführt – den Tag zu einer angemessenen Uhrzeit mit leckerem Essen zu beginnen, ist eigentlich immer eine gute Idee. Dazu braucht es keine Herzchen-Deko und auch nicht besonders viel Liebe. Ausser vielleicht die zu Gipfeli und Cappuccino. Die kann man sogar im Büro zelebrieren. Und: Falls ihr tatsächlich euren Vierbeiner mitnehmt, kauft ihm im Anschluss ein Leckerli. Der kann schliesslich nichts für den Kommerz-Tag und ohne Belohnung wäre der Ausflug zum Zmorge irgendwie ungerecht.