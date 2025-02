11:30 Uhr: Liebe verschenken

Halt, Stopp, nicht gleich wegklicken! Wir reden hier nicht von der kommerziellen, kitschigen, herzförmig verpackten Liebe in Form von Pralinen. Es geht um Nächstenliebe. Egal ob ihr einem Obdachlosen etwas zu Essen spendet, eure aussortierten Kleider bei der Wohlfahrt abgebt oder einfach einem oder einer Fremden im Tram euer schönstes Lächeln schenkt: Anderen eine Freude zu machen, hebt auch die eigene Laune. Und nur so am Rande: Das gilt an jedem Tag im Jahr.