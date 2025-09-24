«Welches Sternzeichen bist Du?» Die wohl häufigste Frage beim ersten Rendezvous ist auch in der digitalen Welt entscheidend. Denn laut Umfragen von Bumble, der «Women-First»-Dating-App, liegt Astrologie bei Schweizer Singles im Trend. So haben viele 53000 Schweizer*innen ihr Sternzeichen zu ihrem Bumble-Profil hinzugefügt. Und das scheint sich auszuzahlen: Diejenigen, die den Sternzeichen-Profilsticker hinzugefügt haben, erhalten in einem Monat durchschnittlich 50 Prozent mehr Matches, als diejenigen, die es nicht tun.
Die Sterne scheinen uns bei der Partnersuche also ziemlich reinzufunken. Höchste Zeit, dass wir unser Datingverhalten umpolen und dem kosmischen Einfluss anpassen. Amelia Quint, Astro-Expertin bei Bumble, hilft uns dabei.
Wassermann
Diese Rebellen wollen ihre Kreativität zum Ausdruck bringen und ihre Persönlichkeit auf Ausstellungen oder in einer Kunstgalerie zum Vorschein bringen.
Fische
Die Playlist eines Menschen sagt viel über seine Persönlichkeit aus. Ein musikalisches Date gibt Fischen die Möglichkeit, sich auf eine ganz persönliche Weise auszudrücken.
Löwe
Löwen gefällt ein Spieleabend oder ein Besuch auf dem Blumenmarkt.
Widder
Eine Fahrradtour wäre perfekt für diese energiegeladenen Liebhaber.
Krebs
Weniger Theater, mehr Authentizität und Gemütlichkeit! Nichts geht über ein leckeres selbst gekochtes Essen bei einem guten Film, um einen Krebs kennenzulernen und Intimität zu erleben.
Zwillinge
Ein cooles Event oder unterhaltsame Gespräche bei einem Drink liegen den Zwillingen.
Jungfrau
In warmen Monaten kann man endlich wieder romantisch picknicken oder bei tiefen Temperaturen ein leckeres warmes Getränk auf einem Spaziergang teilen – das ist ganz im Sinne der Jungfrau.
Waage
Ein Spaziergang durch den botanischen Garten ist ideal für diese zärtlichen Singles und bietet eine gute Gelegenheit, die eigenen Gefühle über die Sprache der Blumen auszudrücken.
Skorpion
«Wer auf den Mond schaut, hat keine Angst vor ihm.» Mit einem Skorpion bis zum Morgengrauen gemeinsam in die Sterne zu schauen, bietet die perfekte Gelegenheit, dieses Sternzeichen kennenzulernen.
Stier
Stiere freuen sich über eine Einladung zur Wein- oder Käseverkostung (in einem gemütlichen Restaurant).
Schütze
Ob am Strand, in den Bergen oder an einem anderen Ort, es ist etwas Besonderes, mit einem Schützen ein Abenteuer-Date zu erleben. Die Natur ist der beste Begleiter für diese unerschrockenen Singles!
Steinbock
Steinböcke werden es geniessen, ihren Verstand in Gesellschaft zu kultivieren, zum Beispiel bei einem Museumsbesuch.