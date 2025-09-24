Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

  1. Home
  2. Body & Health
  3. Mind
  4. Dating nach Sternzeichen: Tipps für dein perfektes Date
Liebe & Astrologie

So planst du dein Date nach dem Sternzeichen

Ihr geht mit euren Dates immer in eine Bar? Spaziert den gleichen Fluss entlang oder testet die Connection beim hundertsten Bungee-Sprung? Wer seine Strategie ändern möchte, kann auf Hilfe aus dem Universum zählen. Denn die Sterne kennen nicht nur die verschiedenen Charakterzüge, sondern auch die unterschiedlichen Vorlieben für Dates.

Teilen

Merken

Kommentare

Google News

Artikel teilen

Astrologie Sternzeichen Symbolbild

Halten wir unser Schicksal in den Händen? Laut Astrologie bestimmen die Sternzeichen, wo und wie wir gerne erste Dates verbringen. 

Pixabay

«Welches Sternzeichen bist Du?» Die wohl häufigste Frage beim ersten Rendezvous ist auch in der digitalen Welt entscheidend. Denn laut Umfragen von Bumble, der «Women-First»-Dating-App, liegt Astrologie bei Schweizer Singles im Trend. So haben viele 53000 Schweizer*innen ihr Sternzeichen zu ihrem Bumble-Profil hinzugefügt. Und das scheint sich auszuzahlen: Diejenigen, die den Sternzeichen-Profilsticker hinzugefügt haben, erhalten in einem Monat durchschnittlich 50 Prozent mehr Matches, als diejenigen, die es nicht tun.

Die Sterne scheinen uns bei der Partnersuche also ziemlich reinzufunken. Höchste Zeit, dass wir unser Datingverhalten umpolen und dem kosmischen Einfluss anpassen. Amelia Quint, Astro-Expertin bei Bumble, hilft uns dabei.

Wassermann

Diese Rebellen wollen ihre Kreativität zum Ausdruck bringen und ihre Persönlichkeit auf Ausstellungen oder in einer Kunstgalerie zum Vorschein bringen.

Fische

Die Playlist eines Menschen sagt viel über seine Persönlichkeit aus. Ein musikalisches Date gibt Fischen die Möglichkeit, sich auf eine ganz persönliche Weise auszudrücken.

Löwe

Löwen gefällt ein Spieleabend oder ein Besuch auf dem Blumenmarkt.

Widder

Eine Fahrradtour wäre perfekt für diese energiegeladenen Liebhaber.

Krebs

Weniger Theater, mehr Authentizität und Gemütlichkeit! Nichts geht über ein leckeres selbst gekochtes Essen bei einem guten Film, um einen Krebs kennenzulernen und Intimität zu erleben.

Zwillinge

Ein cooles Event oder unterhaltsame Gespräche bei einem Drink liegen den Zwillingen.

Jungfrau

In warmen Monaten kann man endlich wieder romantisch picknicken oder bei tiefen Temperaturen ein leckeres warmes Getränk auf einem Spaziergang teilen – das ist ganz im Sinne der Jungfrau. 

Waage

Ein Spaziergang durch den botanischen Garten ist ideal für diese zärtlichen Singles und bietet eine gute Gelegenheit, die eigenen Gefühle über die Sprache der Blumen auszudrücken.

Skorpion

«Wer auf den Mond schaut, hat keine Angst vor ihm.» Mit einem Skorpion bis zum Morgengrauen gemeinsam in die Sterne zu schauen, bietet die perfekte Gelegenheit, dieses Sternzeichen kennenzulernen. 

Stier

Stiere freuen sich über eine Einladung zur Wein- oder Käseverkostung (in einem gemütlichen Restaurant).

Schütze

Ob am Strand, in den Bergen oder an einem anderen Ort, es ist etwas Besonderes, mit einem Schützen ein Abenteuer-Date zu erleben. Die Natur ist der beste Begleiter für diese unerschrockenen Singles!

Steinbock

Steinböcke werden es geniessen, ihren Verstand in Gesellschaft zu kultivieren, zum Beispiel bei einem Museumsbesuch.

 

Von Style vor 1 Stunde
Themen per E-Mail folgen
#sternzeichen
#Horoskop
#Astrologie
#Body & Health
Mehr anzeigen