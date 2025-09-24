«Welches Sternzeichen bist Du?» Die wohl häufigste Frage beim ersten Rendezvous ist auch in der digitalen Welt entscheidend. Denn laut Umfragen von Bumble, der «Women-First»-Dating-App, liegt Astrologie bei Schweizer Singles im Trend. So haben viele 53000 Schweizer*innen ihr Sternzeichen zu ihrem Bumble-Profil hinzugefügt. Und das scheint sich auszuzahlen: Diejenigen, die den Sternzeichen-Profilsticker hinzugefügt haben, erhalten in einem Monat durchschnittlich 50 Prozent mehr Matches, als diejenigen, die es nicht tun.