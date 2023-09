Tick oder Zwangsstörung? Das sind die Unterschiede

Inwieweit kann einen eine Zwangsstörung psychisch belasten?

Grüttert: Menschen mit Zwangsstörungen leiden erheblich. Trotz aller Anstrengungen sind sie kaum in der Lage, die irrationalen, sinnlosen und sich permanent wiederholenden Handlungen oder Vorstellungen zu unterbinden oder zumindest zu ignorieren – und wenn doch, so höchstens mit einem Gefühl der Angst und Anspannung. Immer und immer wieder verspüren sie den inneren Druck, dieselbe ungewollte Handlung auszuführen. Dies kostet Nerven und Energie. Oft flüchten sie sich aus Scham und Angst in eine Isolation, statt sich professionelle Hilfe zu suchen.