Viele Menschen formulieren ihre Vorsätze als konkrete Verbote oder Regeln, etwa «weniger Schokolade», «weniger Alkohol» oder «mehr Sport». Ist das zielführend?

Nicht unbedingt. Ein Verbot führt nicht zum Ziel. Die meisten Menschen wissen genau, was sie nicht mehr wollen. Besser ist es, zu formulieren, wo die Reise hingehen soll und wie ich von meinem Ziel profitieren kann. Beim Abnehmen sollte zum Beispiel nicht das Abnehmen das Ziel sein, sondern das, was ich alles tun kann, wenn ich abgenommen habe. Wenn man den Job wechseln will, sollte man sich die neue Arbeit visualisieren und nicht im «ich will hier weg» stecken bleiben. Wichtig ist es, in die Vorfreude zu gehen – das motiviert.