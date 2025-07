Hat euch eure Mutter früher auch immer ganz vorwurfsvoll gefragt, ob sie denn eigentlich gegen eine Wand redet? Und hättet ihr in so manchen Diskussionen gerne ein rotziges «Ja» zurückgeschleudert? Dann keine Sorge, so frech wäre das gar nicht gewesen. Vielmehr ehrlich. Denn ziemlich sicher gehört eure Mutti der grossen Mehrheit der Menschen an, die Selbstgespräche führt. Und deswegen: Ja Mama, manchmal redest du gegen eine Wand. Freiwillig.