Vorsicht! Dein Gesicht verrät, was du lieber verschweigen würdest

Mikroexpressionen sind bei allen Menschen gleich

Wenn man also im richtigen Augenblick hinschaut, lässt sich am Gesicht des Gegenübers die Wahrheit ablesen – unabhängig davon, was gesagt wird. «Grundsätzlich zeigen sich in den Mikroexpressionen sieben primäre Emotionen: Angst, Freude, Verachtung, Ärger, Ekel, Überraschung und Trauer.» Dazu kommen weitere Gefühle, die sich aus einem Zusammenspiel von Mimik und Kopfhaltung entlarven lassen: Liebe, Interesse, Stolz, Schuld und Scham.