Was hilft gegen Eifersucht?

Euer Partner ist kurz am Handy. Eigentlich völlig harmlos. Ihr aber habt schon wieder die wildesten Gedanken und fragt euch, wer ihm oder ihr zur Hölle bloss schreibt. Ist das die gleiche Person, welche schon sein Bild auf Instagram geliked hat? Ach ja, und dann ist da ja noch seine oder ihre angeblich beste*r Freund*in, welche*r euch sowieso schon längst suspekt ist. Solche Situationen haben wir wohl wahrscheinlich alle schon erlebt. Klar, ein bisschen Eifersucht gehört in jede gute Beziehung. Doch was, wenn das fiese Gefühl Überhand nimmt und immer wieder zu Streitereien mit eurem Partner führt? Dann solltet ihr dringend etwas dagegen unternehmen. Aber klären wir erst einmal auf, was Eifersucht eigentlich genau ist.