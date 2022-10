«Jetzt stell dich nicht so an.» – «Sei nicht immer so empfindlich.» Solche Sätze müssen sich vor allem Hochsensible häufig anhören. Auf der ganzen Welt gelten etwa 20 Prozent der Menschen als hochsensibel. Das bedeutet, sie nehmen äusserer Reize viel intensiver wahr als andere. Laute Geräusche wie zum Beispiel ein vorbeifahrender Krankenwagen, bringen Hochsensible komplett aus dem Gleichgewicht. Ihr reizempfängliches Nervensystem ermöglicht es ihnen, die Aussenwelt sehr nuanciert wahrzunehmen. Wie ein Schwamm saugen sie alles auf, was auf sie einströmt. Das kann einen ziemlich schnell an die Belastungsgrenzen bringen. Denn durch die äusserst intensive und detailreiche Auffassung, kann es zu einer Reizüberflutung kommen. Es ist als ob hochsensiblen Menschen ein «Filter» fehlt, der sie vor zu vielen Einflüssen schützt. Zu diesen Einflüssen zählen Geräusche, Gerüche, Gedanken oder Gefühle. Hochsensible sind deshalb vermehrt auf Erholungspausen angewiesen, um die aufgenommenen Eindrücke und Informationen zu verarbeiten.