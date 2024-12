Süsse Nostalgie

Menschen, die bereits am Tag nach Halloween in den Keller verschwinden, um die Kisten voller Weihnachtsdeko hervorzuholen, sind nämlich schlicht und einfach länger glücklich. Ha! Psychoanalyst Steve McKeown bestätigt: «In unserer stressigen, beängstigenden Welt umgeben sich die Menschen gern mit Dingen, die sie fröhlich machen. Weihnachtsdekoration ruft starke Erinnerungen an die Kindheit hervor, an die Zeiten ohne Stress und Verpflichtungen. Wer sich früh darum kümmert, verlängert also einfach die Phase der Vorfreude.» Mit seiner Theorie ist McKeown nicht allein. Auch Autorin und Psychotherapeutin Amy Molin glaubt daran, dass Weihnachtsdeko fröhliche Erinnerungen in unseren Köpfen triggert.