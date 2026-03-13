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Meerschweinchen oder Katze?

Welches ist das perfekte Haustier für euer Sternzeichen?

Ihr wollt euch ein Haustier zulegen, seid euch aber noch nicht sicher, welches es sein soll? Euer Sternzeichen verrät es euch.

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Seid ihr Zwilling? Dann wären dieser süsse Hase was für euch.

Seid ihr Zwilling? Dann wären dieser süsse Hase was für euch.

Getty Images

Hund, Katze oder doch lieber ein Meerschweinchen? Die Auswahl eines Haustiers fällt nicht immer leicht. Alle Arten sind putzig, und am liebsten hätten wir alle zu Hause. Doch weil die meisten von uns nicht auf einem Bauernhof leben und sich auf ein Haustier beschränken müssen, sollte gut überlegt sein, welches man sich zulegt. Das Sternzeichen kann bei der Wahl helfen.

Von Style vor 3 Minuten
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