Welches ist das perfekte Haustier für euer Sternzeichen?

Hund, Katze oder doch lieber ein Meerschweinchen? Die Auswahl eines Haustiers fällt nicht immer leicht. Alle Arten sind putzig, und am liebsten hätten wir alle zu Hause. Doch weil die meisten von uns nicht auf einem Bauernhof leben und sich auf ein Haustier beschränken müssen, sollte gut überlegt sein, welches man sich zulegt. Das Sternzeichen kann bei der Wahl helfen.