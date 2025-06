Wenn das Erledigen von Aufgaben krank macht

Der Begriff stammt aus der Psychologie und ist eine Anlehnung an Prokrastination, das irrationale Aufschieben von Arbeit. Während Prokrastinierer selbst wichtige Aufgaben erst im letzten Moment angehen, stehen Präkrastinierer an vorderster Front und erledigen alles, was auf sie zukommt, immer sofort. Ganz nach dem Sprichwort: «Was du heute kannst besorgen ...»