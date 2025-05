Wie du dich konstruktiv mit anderen misst

In der sozialen Welt, in der wir leben, gehe es gar nicht anders, sagt Joel Minden, Psychologe und Autor des Ratgebers «Show Your Anxiety Who's Boss» (Zeig deinen Ängsten, wer der Chef ist), in einem Gastbeitrag für das amerikanische Online-Magazin «Psyche». Das Problem liege nicht darin, dass wir uns vergleichen, sondern darin, dass wir uns davon herunterziehen lassen.