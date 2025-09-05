Hinweis Nr. 5: Ihr/Ihm geht es immer schlechter als euch

Niemand mag Leute, die dauernd nur jammern und motzen, aber es geht uns allen mal schlecht. Da brauchen wir einen Zuhörer, der uns aufheitert und Mut zuspricht. Toxische Freunde neigen jedoch dazu, dass sie das Gespräch immer auf sich und ihre Probleme lenken wollen. Wann war das letzte Mal, dass ihr von ihm/ihr nach eurem Wohlbefinden gefragt wurdet? Eben. Also lasst los und versucht euch von der Person zu distanzieren. Denn sind wir ehrlich: Wenn ihr auf diesen Artikel geklickt habt, wisst ihr doch schon lange, dass diese Freundschaft toxisch ist.