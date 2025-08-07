Schlaganfall durch Vitamin-B12-Mangel?

3. Unterschiedliche Formen von B12

Vitamin B12 existiert in verschiedenen Formen. In Nahrungsergänzungsmitteln sind meist Cyanocobalamin oder Methylcobalamin enthalten. Methylcobalamin wird häufig als besonders wirksam beworben, da es bereits in aktiver Form vorliegt und daher angeblich besser vom Körper verwertet werden kann. Stähli sagt: «Es spielt absolut keine Rolle, ob Präparate auf Cyanocobalamin oder Methylcobalamin basieren, beide haben die gleiche Wirkung.» Denn Cobalamin werde im Darm immer ohne Moleküle, sozusagen als «nacktes B12» in die Darmzellen aufgenommen. Erst danach erhalte es wieder ein Molekül und gelange so via Blut zu den Zielzellen. «Der Vorteil von Cyanocobalamin ist, dass es eine hohe Stabilität gegenüber Sauerstoff, Wärme und Licht hat und nur wenige Wechselwirkungen mit anderen Mikronährstoffen aufweist.»