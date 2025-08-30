So kannst du besser denken

3. Distributed Cognition – mit anderen sprechen

Um auf andere Gedanken zu kommen oder Blockaden zu lösen, dürfen wir nicht alleine bleiben, betont Paul. Denn unser Gehirn ist evolutionär darauf getrimmt, im Austausch mit anderen Menschen zu sein. Das Gehirn speichert Informationen aus sozialen Settings anders als Informationen aus nichtsozialen Gegebenheiten», schreibt sie. Daher ist der kognitive Austausch mit anderen nicht nur hilfreich – er ist auch essenziell für unsere Denkmuster.