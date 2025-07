Sommer verschönert die Haut? Warum wir uns täuschen lassen

Der Sommer tut der Seele gut – der Haut allerdings nicht immer. Sonne, Salzwasser, Chlor und Sand greifen die Haut auf unterschiedliche Weise an und können Unreinheiten zunächst lindern, danach aber verstärken. Hitze bringt ein weiteres Risiko. Dermatologin Marianne Meli (43) von den Dermanence-Praxen in Zürich erklärt, wie diese Einflüsse zusammenspielen – und was du gegen akute und verzögerte Schäden tun kannst.