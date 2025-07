Warum Beifahrer die Klappe halten sollten

3. Weil du Beziehungsprobleme nicht im Auto lösen kannst

Hinter einem Streit, der im Auto entbrennt, stecken oft tiefgehende Konflikte einer Beziehung. Wenn man zum Beispiel das Gefühl habe, dass die eigenen Bedürfnisse vom Partner nicht immer beachtet werden, dann sei es verlockend, ihn für rücksichtsloses Fahren zu kritisieren, sagt Friedli. «Der Fahrer wird in diesem Moment aber nicht fragen: Kann es sein, dass du eigentlich wegen etwas anderem sauer auf mich bist?» Als Beifahrerin oder Beifahrer sei man versucht, Beziehungsprobleme anzusprechen, weil die Partnerin oder der Partner nicht weglaufen könne, fügt Friedli an. «Sie oder er fühlt sich womöglich in die Enge getrieben und reagiert dementsprechend gereizt.»