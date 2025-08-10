Wenn Reden nicht mehr weiterhilft

Betroffene sagen, sie seien in einer klassischen Redetherapie irgendwann nicht mehr weitergekommen.

Eine solche Therapie ist grundsätzlich sehr wirksam und kann Betroffenen helfen, ihre Erfahrungen besser zu verstehen und einzuordnen. Allerdings beobachte ich in meiner Arbeit, dass sie bei Menschen, die aus toxischen Beziehungen kommen, früher oder später an ihre Grenzen stösst. Erlebnisse aus solchen Beziehungen sind nicht nur im Kopf gespeichert, sondern setzen sich auch im Körper fest – in Form von Anspannung, innerer Unruhe, Schlafstörungen oder einem permanent erhöhten Stresslevel. Gesprächstherapien arbeiten primär über das Bewusstsein, sie erreichen oft nicht die tieferen Ebenen, auf denen der Körper die Erlebnisse weiterhin festhält. Deshalb können körperorientierte Ansätze, wie etwa EFT, eine wertvolle Unterstützung sein. Sie helfen dabei, die im Körper gespeicherten Spannungen sanft zu lösen und tiefere emotionale Heilung zu ermöglichen.