Das hat gemäss Friedli nicht zuletzt historische Gründe. Noch in den 50er-Jahren lag die Lebenserwartung in westlichen Ländern bei 65 bis 70 Jahren. Traditionell heiratete man früh und gründete eine Familie. «Es war also durchaus realistisch, dass man ein Leben lang mit derselben Partnerin oder demselben Partner zusammen war», sagt Friedli.