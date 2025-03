Wie dein Zyklus den Erfolg des Lohngesprächs beeinflusst

Menstruation (1. bis etwa 4. Tag)

Mit dem Einsetzen der Periode fallen die weiblichen Hormone auf ihren Tiefpunkt. «Das führt dazu, dass Frauen bei visuell-räumlichen Fähigkeiten ähnlich gut abschneiden wie Männer», sagt Roch. Insbesondere Frauen, die zum Beispiel in der Architektur arbeiten, tun sich in dieser Zyklusphase leichter. Die Kraft, die der Körper während der Menstruation benötigt, um die Gebärmutterschleimhaut abzustossen, fehlt in dieser Zeit im Alltag. Roch sagt: «Es lohnt sich, Aufgaben anzupacken, die man allein und in Ruhe erledigen kann.» Also Projekte evaluieren, Daten auswerten oder Reportings verfassen. Kommunikative Tätigkeiten seien in dieser Zeit eher energieraubend. «Wenn es sich einrichten lässt, sollte man keine grosse Präsentation halten oder sich zum Networking schleppen.»