Diaphragma

Die flexible Silikonkappe dient dazu, den Samenzellen den Weg in die Gebärmutter zu versperren. Das, indem die Frau das Diaphragma vor dem Sex in die Vagina einführt. Maximal zwei Stunden vorher, spätestens kurz vor dem Geschlechtsverkehr. Dabei halten die Scheidenwände das Diaphragma an Ort und Stelle, wo das «Deckeli» den Muttermund versperrt. Für mehr Sicherheit wird die Innenwand des Diaphragmas zusätzlich mit einem spermienhemmenden Gel bestrichen. Das Diaphragma muss nach dem Sex mindestens sechs bis acht Stunden in der Vagina bleiben und darf erst dann entfernt werden. Damit nichts schief geht, sollte man die Grösse und Platzierung von einem Gynäkologen überprüfen lassen. Das Diaphragma kann nach seiner ersten Anwendung zwei Jahre lang gebraucht werden.