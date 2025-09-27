«Bleib allein»

Nun hat die KI mich analysiert – Schritt 5 liess sie ausfallen, da ich nach einer konkreten Handlung fragte. Ich bin unsicher, ob ich diese Gedanken mit meinen Freundinnen teilen soll. Ein heikler Moment, die KI bestärkt meine Unsicherheit und sagt: «Wenn ich in deiner Situation wäre, würde ich vermutlich erst einmal bei mir selbst anfangen, bevor ich mit jemandem darüber spreche.» Sie fährt weiter und gibt mir Tipps, mit welchen Methoden ich mich allein mit meinen Gedanken befassen kann.