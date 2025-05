Wieso ist Sex im Alter so ein grosses Tabu?

Die Fähigkeit, Intimität zu erleben, bleibe im Alter fast unberührt, schreiben deutsche Forscher in der Fachzeitschrift «Psychology and Aging». Dies fanden sie in einer Studie heraus, in der sie sowohl Menschen zwischen 60 und 82 Jahren zu ihrer Sexualität befragten als auch solche zwischen 22 und 36 Jahren. Das überraschende Ergebnis: Die Unterschiede in Sachen Intimität sind minim. Auch gibt es kein Alter, in dem Lust und sexuelle Aktivität rapide abnehmen. Das bestätigt der Sexologe Ben Kneubühler im Interview. Und sagt: Was sich ändere, sei die Art und Weise, wie man Sex (er)lebt.