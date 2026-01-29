27 Sätze, die kinderfreie Frauen nicht mehr hören wollen

Die Gründe, sich für ein Leben ohne eigene Kinder zu entscheiden, sind vielseitig – wie diese Liste unserer kinderfrei glücklichen Redaktorin Evelyne Rollason zeigt. Trotzdem müssen sich Frauen immer wieder für diesen persönlichen Entscheid rechtfertigen. Die folgenden frustrierenden Fragen und Kommentare möchten kinderfreie Frauen lieber nicht mehr hören.
1. «Bald wirst du deine biologische Uhr ticken hören»
Das kann natürlich sein. Und dann darf ich meine Meinung übrigens ändern und mir doch ein Kind wünschen.
2. «Der Kinderwunsch kommt dann schon noch, wenn du ein paar Jahre älter bist»
Auch das ist möglich. Trotzdem finde ich es nicht fair, meine persönliche Meinung oder Entscheidung in Frage zu stellen.
3. «Wie alt bist du? Ah… dann hast du ja noch Zeit»
Dito. Ich hab doch grad gesagt, ich will keine Kinder – wofür brauche ich dann noch Zeit, bitte?
4. «Wie alt bist du? Oh... da läuft dir aber bald die Zeit davon!»
Ich glaube du hast nicht zugehört. Ich sagte, ich will KEINE eigenen Kinder.
5. «Wenn du den richtigen Mann kennenlernst, kommt der Kinderwunsch dann schon»
Unterstellst du mir gerade, dass ich ohne «den richtigen Mann» keine Entscheidung für mich treffen kann?
6. «Lass doch deine Eizellen einfrieren für später»
Danke für einen weiteren Ratschlag, nach dem ich nicht gefragt habe.
7. «Du wirst es später bereuen, keine Kinder zu haben»
Möglich wär's, ich hoffe nicht. Mein Leben ist erfüllt und gefüllt mit tollen Erlebnissen, Reisen, Freundschaften, Abenteuern – vieles davon wäre mit Kindern wohl so nicht möglich.
8. «Hast du keine Angst davor, im Alter einsam und allein zu sein?»
Doch, das habe ich manchmal tatsächlich. Du nicht? Ich glaube nicht, dass Einsamkeit im Alter direkt etwas damit zu tun hat, ob man eigene Kinder hat, oder nicht. Übrigens: Laut Zahlen vom Bundesamt für Statistik BFS fühlt sich in der Schweiz jede dritte Person manchmal oder häufig einsam. Besonders betroffen sind Hochbetagte – 37 Prozent der über 85 Jährigen fühlen sich einsam.
9. «Wer kümmert sich um dich, wenn du älter bist?»
Zum Glück haben wir in der Schweiz ein ausserordentlich gutes Gesundheitssystem mit hervorragenden Dienstleistungen für ältere Menschen wie Alterheime, Spitex, Alterswohnungen etc.
10. «Wer besucht dich denn eines Tages im Altersheim?»
Wer gibt dir eigentlich die Garantie, dass deine Kinder dich im Altersheim besuchen werden?
11. «Also WILLST du keine Kinder, oder KANNST du keine bekommen?»
Diese Frage zu stellen ist nicht nur frech gegenüber Frauen, die freiwillig keine Kinder wollen, sondern auch verletzend für jene, die keine bekommen können.
12. «Hat's bei euch nicht geklappt?»
Dito.
13. Aber warum?»
Darum. Und warum willst du eigentlich Kinder?
14. «Das ist aber traurig»
Sehe ich etwa traurig aus, wenn ich die Welt bereise, neue Abenteuer erlebe, meine Karriere vorantreibe und mein Geld für mich selber ausgebe?
15. «Das ist doch egoistisch»
Oder ist es egoistisch, eigene Kinder mit den gleichen Genen zu wollen, während es auf der Welt tausende Kinder gäbe, die dringend auf Pflege- oder Adoptiveltern angewiesen sind?
16. «Du bist zu sehr auf die Karriere fixiert»
Hat noch nie jemand zu einem Mann gesagt, der keine Kinder hat.
17. «Magst du keine Kinder?»
Ein grosses Missverständnis. Ich liebe Kinder. Ich liebe es, mit ihnen zusammen zu sein, und ich liebe es genauso sehr, sie danach wieder bei ihren Eltern abzugeben.
18. «Ein Leben ohne Kinder ist doch eintönig»
Habe ich schon erwähnt, dass ich heute nach der Arbeit ins Fitnesscenter, dann mit einer Freundin zum Apéro, danach an ein Date gehe? Und wenn ich nach Hause komme, buche ich vielleicht einen spontanen Flug für einen Weekend-Trip übermorgen? Und was machst du noch so heute? Und morgen? Und am Wochenende?
19. «Erst Kinder machen das Leben wirklich lebenswert»
Das mag für jemanden stimmen, für den Kinderkriegen das Lebensziel ist. Übrigens: Verschiedene Studien belegen, dass Erwachsene ohne Kinder glücklicher sind, als Eltern.
20. «Du verpasst das Schönste im Leben»
Oder bist du vielleicht neidisch auf all das, was ich erlebe und du verpasst, weil du Kinder grossziehst, während ich die Welt bereise, bis in die Morgenstunden tanze, ausschlafe, mir meine Träume erfülle?
21. «Nur durch Kinder erfährst du, was wahre Liebe ist»
Wenn diese Aussage für dich so stimmt, tut es mir sehr Leid, dass du wahre Liebe zuvor nicht in der Partnerschaft oder von deinen Eltern erfahren hast.
22. «Du bist keine Mutter, du verstehst das nicht»
Na, dann muss ich es wohl auch nicht verstehen.
23. «Wir wollen aber Enkelkinder!»
Ich weiss, Mama und Papa. Und es tut mir unglaublich leid, dass dieser Wunsch für euch nicht in Erfüllung geht. Jedoch kann und will ich nicht mein eigenes Leben von euren persönlichen Wünschen abhängig machen.
24. «Du wärst aber eine tolle Mutter!»
Danke fürs Kompliment!
25. «Hast du keine Angst, dass dein Mann dich eines Tages für eine Jüngere verlässt, sobald bei ihm der Kinderwunsch kommt?»
Doch, manchmal. Zum Glück haben wir aber ausführlich über das Thema Kinderwunsch gesprochen (und tun es wenn nötig immer wieder), damit wir beide wissen, woran wir sind. Und ausserdem: Hast du keine Angst, dass dein Mann dich eines Tages für eine Jüngere verlässt, die keine Kinder hat?
26. «Du hast keine Ahnung, was Schlafmangel mit einem macht»
Das habe ich Gottseidank tatsächlich nicht. Und ich möchte es gerne so beibehalten.
27. «Manchmal beneide ich dich»
Und manchmal beneide ich dich. Ist doch schön!