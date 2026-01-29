27 Sätze, die kinderfreie Frauen nicht mehr hören wollen

8. «Hast du keine Angst davor, im Alter einsam und allein zu sein?»

Doch, das habe ich manchmal tatsächlich. Du nicht? Ich glaube nicht, dass Einsamkeit im Alter direkt etwas damit zu tun hat, ob man eigene Kinder hat, oder nicht. Übrigens: Laut Zahlen vom Bundesamt für Statistik BFS fühlt sich in der Schweiz jede dritte Person manchmal oder häufig einsam. Besonders betroffen sind Hochbetagte – 37 Prozent der über 85 Jährigen fühlen sich einsam.