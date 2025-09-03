Würde dieser Artikel sehr kurz gehalten, hätte er nur 81 Buchstaben. Denn wir stellen euch – in alphabetischer Reihenfolge – 27 Mädchen-Namen vor, die aus drei Buchstaben bestehen. Natürlich lassen wir es uns nicht nehmen, jeden der Namen kurz zu kommentieren. Schliesslich spielen bei der Namenswahl für ein Neugeborenes auch Klang und Bedeutung für viele Eltern eine wichtige Rolle.
Dieser Kurzform werden verschiedene längere Herkunfts-Namen zugesprochen. Adelheid ist einer davon. Ada bedeutet «die Edle».
Diese Kurzform des Namens Beatrice kommt gerade wieder etwas in Mode. Der Name passt wunderbar zu einem kleinen Wunschkind. Er bedeutet «die Beglückende».
Die Herkunft dieses Unisex-Namens ist nicht restlos geklärt. Manche Seiten geben chinesische Wurzeln an. Andere sagen, es sei eine Kurzform des lateinischen Namens Cajetana, was «die aus der Stadt Greta Stammende» bedeutet.
Das lateinische Wort Dea leitet sich vom griechischen Wort Thea ab, was «Göttin» bedeutet.
Diese Kurzform bedeutet «die Echte», wenn man sie von Verena ableitet. Oder «die Friedliche», wenn man Irena als Ursprungsname ansieht. Auch als Kosename für Jelena kommt Ena infrage.
Fie ist ein schottischer Name, der «die Dunkle des Friedens» bedeutet. Mystisch tönt das auf jeden Fall.
Diese Kurzform von Gianna wird «Tscha» ausgesprochen.
Dieser chinesische Unisex-Vorname steht für «die Gute».
Dieser skandinavische Mädchenname gefiel schon Astrid Lindgren. Dank seines wunderschönen Klangs ist er jedoch nicht nur im Norden beliebt.
Dieser asiatische Unisex-Vorname funktioniert im deutschen Sprachraum sehr gut. Auf Koreanisch bedeutet er «die Talentierte», auf Chinesisch «die Königin» und auf Japanisch «die Reine».
Dieser Name stammt zwar aus dem asiatischen Sprachraum, wie viele kurze Namen. Doch ist er als Mädchenname vor allem in den USA verbreitet. Durch Stars wie Kim Basinger ist er auch hierzulande bekannt.
Das ist die griechisch-lateinische Variante des Vornamens Lea. Der Name hat die kraftvolle Bedeutung «die Löwin».
Mar bedeutet auf Spanisch «das Meer». Unter diesem Link findet ihr weitere Babynamen, die «Ozean» bedeuten.
Dieser schlichte Vorname ist arabischen Ursprungs und bedeutet «das Licht».
Dieser Name irischen Ursprungs bedeutet «das Lämmchen».
Ein weiblicher Vorname mit langer Tradition. In der christlichen Geschichte kommt er mehrfach vor. Der Name bedeutet «die Fromme»
Dieser weibliche Vorname ist äusserst selten und nicht einmal auf allen gängigen Vornamens-Seiten zu finden. Laut Vornamen-Blog existiert er aber tatsächlich als Mädchenname.
Zurück zu den gängigeren Vornamen. Rea ist ein Klassiker der kurzen Mädchennamen. Dieser altgriechische Name bedeutet «der Fluss».
Ein nordischer Mädchenname, der «die Braut» bedeutet. Er wird «Sief» ausgesprochen.
So hiess die Schwester von Ramses. Obwohl wahrscheinlich viele den Namen noch nie gehört haben, gibt es ihn bereits seit mehr als 3000 Jahren.
Uma ist «die Gnadenreiche» und Hollywoodstar Uma Thurman die wohl bekannteste Frau, die diesen Namen voller Stolz trägt.
Eine Abkürzung des lateinischen Namens Vivian – «die Lebendige».
Es ist wirklich schwierig, einen Mädchen-Vornamen zu finden, der mit der Initiale W beginnt und nur drei Buchstaben hat. Darum an dieser Stelle noch ein schöner mit M: Moa. Moa ist nordischen Ursprungs und bedeutet «Mutter».
... ist eine chinesische «Heldin».
Yve ist der Ursprungsname oder die hebräische Form von Eva. Er bedeutet ebenfalls «die Starke» oder «die Verführerin».
Ein aktueller Trendname, der «das Leben» bedeutet und griechische Wurzeln hat.
Da das Alphabet nur 26 Buchstaben hat, diese Rubrik jedoch «27 Dinge» heisst, hier noch ein Extra: Eni. Ein richtig passender Name für eine moderne Frau. Denn er bedeutet: «die im mächtigen Geschlecht Geborene».
Dieser Artikel wurde erstmals am 28. Januar 2025 publiziert.