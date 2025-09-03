Schweizer Illustrierte Logo

  Diese 27 Mädchen-Namen kommen mit nur 3 Buchstaben aus
Bereit für die Namenswahl?

27 wunderschöne Mädchen-Namen mit nur 3 Buchstaben

Kurz und knackig ist gerade das Nonplusultra der Babynamen. Darum hier eine Liste von 27 tolle Mädchen-Vornamen, die aus nur drei Buchstaben bestehen.

High angle view of cute Asian baby girl sitting on her motherâs lap, reading story book. Children education and learning. Mother bonding with baby.

Kein Buchstabensalat: Unsere kurzen Vornamen für Mädchen. 

Getty Images

Würde dieser Artikel sehr kurz gehalten, hätte er nur 81 Buchstaben. Denn wir stellen euch – in alphabetischer Reihenfolge – 27 Mädchen-Namen vor, die aus drei Buchstaben bestehen. Natürlich lassen wir es uns nicht nehmen, jeden der Namen kurz zu kommentieren. Schliesslich spielen bei der Namenswahl für ein Neugeborenes auch Klang und Bedeutung für viele Eltern eine wichtige Rolle. 

Ada

Dieser Kurzform werden verschiedene längere Herkunfts-Namen zugesprochen. Adelheid ist einer davon. Ada bedeutet «die Edle».

Bea

Diese Kurzform des Namens Beatrice kommt gerade wieder etwas in Mode. Der Name passt wunderbar zu einem kleinen Wunschkind. Er bedeutet «die Beglückende».

Cai

Die Herkunft dieses Unisex-Namens ist nicht restlos geklärt. Manche Seiten geben chinesische Wurzeln an. Andere sagen, es sei eine Kurzform des lateinischen Namens Cajetana, was «die aus der Stadt Greta Stammende» bedeutet. 

Dea

Das lateinische Wort Dea leitet sich vom griechischen Wort Thea ab, was «Göttin» bedeutet. 

Ena

Diese Kurzform bedeutet «die Echte», wenn man sie von Verena ableitet. Oder «die Friedliche», wenn man Irena als Ursprungsname ansieht. Auch als Kosename für Jelena kommt Ena infrage. 

Fie

Fie ist ein schottischer Name, der «die Dunkle des Friedens» bedeutet. Mystisch tönt das auf jeden Fall.

Gia

Diese Kurzform von Gianna wird «Tscha» ausgesprochen. 

Hao

Dieser chinesische Unisex-Vorname steht für «die Gute».

Ida

Dieser skandinavische Mädchenname gefiel schon Astrid Lindgren. Dank seines wunderschönen Klangs ist er jedoch nicht nur im Norden beliebt. 

Jun

Dieser asiatische Unisex-Vorname funktioniert im deutschen Sprachraum sehr gut. Auf Koreanisch bedeutet er «die Talentierte», auf Chinesisch «die Königin» und auf Japanisch «die Reine». 

Kim

Dieser Name stammt zwar aus dem asiatischen Sprachraum, wie viele kurze Namen. Doch ist er als Mädchenname vor allem in den USA verbreitet. Durch Stars wie Kim Basinger ist er auch hierzulande bekannt. 

Lia

Das ist die griechisch-lateinische Variante des Vornamens Lea. Der Name hat die kraftvolle Bedeutung «die Löwin».

Mar

Mar bedeutet auf Spanisch «das Meer». Unter diesem Link findet ihr weitere Babynamen, die «Ozean» bedeuten. 

Nur

Dieser schlichte Vorname ist arabischen Ursprungs und bedeutet «das Licht».

Ona

Dieser Name irischen Ursprungs bedeutet «das Lämmchen».

Pia

Ein weiblicher Vorname mit langer Tradition. In der christlichen Geschichte kommt er mehrfach vor. Der Name bedeutet «die Fromme»

Qin

Dieser weibliche Vorname ist äusserst selten und nicht einmal auf allen gängigen Vornamens-Seiten zu finden. Laut Vornamen-Blog existiert er aber tatsächlich als Mädchenname. 

Rea

Zurück zu den gängigeren Vornamen. Rea ist ein Klassiker der kurzen Mädchennamen. Dieser altgriechische Name bedeutet «der Fluss».

Siv

Ein nordischer Mädchenname, der «die Braut» bedeutet. Er wird «Sief» ausgesprochen. 

Tia

So hiess die Schwester von Ramses. Obwohl wahrscheinlich viele den Namen noch nie gehört haben, gibt es ihn bereits seit mehr als 3000 Jahren. 

Uma

Uma ist «die Gnadenreiche» und Hollywoodstar Uma Thurman die wohl bekannteste Frau, die diesen Namen voller Stolz trägt. 

Viv

Eine Abkürzung des lateinischen Namens Vivian – «die Lebendige».

W wie Moa

Es ist wirklich schwierig, einen Mädchen-Vornamen zu finden, der mit der Initiale W beginnt und nur drei Buchstaben hat. Darum an dieser Stelle noch ein schöner mit M: Moa. Moa ist nordischen Ursprungs und bedeutet «Mutter».

Xia

... ist eine chinesische «Heldin».

Yve

Yve ist der Ursprungsname oder die hebräische Form von Eva. Er bedeutet ebenfalls «die Starke» oder «die Verführerin».

Zoé

Ein aktueller Trendname, der «das Leben» bedeutet und griechische Wurzeln hat. 

Unser Extra: Eni

Da das Alphabet nur 26 Buchstaben hat, diese Rubrik jedoch «27 Dinge» heisst, hier noch ein Extra: Eni. Ein richtig passender Name für eine moderne Frau. Denn er bedeutet: «die im mächtigen Geschlecht Geborene».

 

Dieser Artikel wurde erstmals am 28. Januar 2025 publiziert. 

Von KMY vor 4 Minuten
