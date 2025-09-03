Würde dieser Artikel sehr kurz gehalten, hätte er nur 81 Buchstaben. Denn wir stellen euch – in alphabetischer Reihenfolge – 27 Mädchen-Namen vor, die aus drei Buchstaben bestehen. Natürlich lassen wir es uns nicht nehmen, jeden der Namen kurz zu kommentieren. Schliesslich spielen bei der Namenswahl für ein Neugeborenes auch Klang und Bedeutung für viele Eltern eine wichtige Rolle.