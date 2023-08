2. Mit welchen Symptomen zeigt sich Dyslexie?

Häufig werden ähnlich aussehende Buchstaben und Laute verwechselt. Viele Menschen mit Dyslexie lassen zudem beim Schreiben einzelne Buchstaben aus oder setzen sie an die falsche Position im Wort. Das Lesen ist für die meisten Betroffenen schlicht mühsam, sie sind langsam und durch viele Lesefehler leidet auch ihr Leseverständnis. Typisch ist ausserdem, dass betroffene Kinder in der Schule sehr gute mündliche Leistungen erzielen, aber in schriftlichen Prüfungen Mühe haben. Im Kindergarten-Alter kann es ein Hinweis sein, wenn das Kind Schwierigkeiten hat beim Auswendiglernen von Liedtexten oder Versen.