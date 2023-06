4. «So lange du deine Füsse unter meinen Tisch streckst, ...»

Dieser Satz wird schon seit Generationen gesagt. Sein Ursprung liegt also in einem sehr autoritären und patriarchalischen Erziehungsstil. Väter nutzten ihn, um klar zu machen, dass sie der Herr des Hauses sind und die Regeln bestimmen. Der Satz ist also zum einen veraltet, weil längst nicht mehr die Männer alleine bestimmen, sondern die Erziehung Sache beider Elternteile ist. Zum anderen wissen wir, dass Regeln von Kindern viel besser eingehalten werden, wenn sie deren Sinn kennen und man sie mit ihnen ausdiskutiert hat.